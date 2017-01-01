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DÜNYA

Fransa, seçmenini oy kullanmaya 'Nusret' ile çağırdı!

Fransa İçişleri Bakanlığı, bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylaması için seçmenleri oy kullanmaya, 'Nusret'li paylaşımla çağırdı

23 Nisan 2017 Pazar, 14:17:14 Güncelleme: 14:25:54 İHA

Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı.

Hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret'in tuz dökme fotoğrafına zarf montajlayıp paylasan İçişleri Bakanlığı, "İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00'a veya 20.00'ye kadar vaktiniz bulunuyor" paylaşımını yaptı.

Fotoğraf, #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 hashtag'iyle paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğrafta ayrıca Nusret'in tişörtünün üzerinde Fransızca "Evet oyumu kullanıyorum" yazıldı.

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