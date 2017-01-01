24 NİSAN 2017
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Paris Camisi'nde Macron'a oy verme çağrısı!

Fransa'nın en önemli camilerinden biri olarak kabul edilen Paris Camisi'nin yöneticisi Dalil Boubakeur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yaptı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:27:52 Güncelleme: 16:31:57 AA

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli camilerden biri olan Paris Camisinin Yöneticisi Dalil Boubakeur, Fransa'daki Müslümanlara, cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yaptı.

Boubakeur, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin Fransa'nın ve dini azınlıkların kaderini belirleyici olduğuna dikkati çekerek, yabancı karşıtı düşüncelerin tehdidine karşı tüm Fransızların birlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Fransa'daki herkes gibi Müslüman vatandaşların da aşırı sağ, ırkçı ve yabancı karşıtı düşüncelere karşı durması gerektiğini belirten Boubakeur, bunu nedenle Fransa'daki Müslümanları yoğun bir şekilde Macron'a oy vermeye çağırdı.

Paris'te 1930'lu yıllarda açılan Paris Camisi, Fransa'da Müslüman nüfus için sembolik değere sahip.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ilk iki sırayı aldı. Macron oyların yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen ise yüzde 21,4'lük oy oranıyla ikinci oldu.

Fransa'da Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı olmak için yarışacağı ikinci tur seçim 7 Mayıs'ta yapılacak.

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