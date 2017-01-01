27 NİSAN 2017
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Donald Trump: Meksika ve Kanada ile anlaştı

Meksika Devlet Başkanı Nieto ve Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "NAFTA'nın şu anda iptal edilmemesi" ve "yeniden müzakere edilmesi" konusunda diğer liderlerle mutabık kaldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 07:21:08 Güncelleme: 07:23:53 AA

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) şu anda iptal edilmemesi" ve "yeniden müzakere edilmesi" konusunda iki liderle mutabık kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dün Meksika Devlet Başkanı Nieto ve Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü ifade edildi.

Bu görüşmelerin çok verimli geçtiği belirtilen açıklamada, Trump ile diğer liderlerin NAFTA'nın şu anda iptal edilmemesi ve her üç ülkenin de çıkarlarına uygun olacak şekilde yeniden müzakere edilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın, "NAFTA'nın yeniden müzakere yoluyla günün koşullarına uygun hale getirilmesi benim için bir ayrıcalık, Devlet Başkanı Pena Nieto ile Başbakan Justin Trudeau ile anlaşmak ise bir onurdur. İnanıyorum ki ortaya çıkacak sonuç her üç ülkeyi de daha güçlü ve iyi kılacaktır." ifadelerine de yer verildi.

Seçim kampanyası döneminde NAFTA'nın ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını belirten Trump, göreve geldikten sonraki ilk haftasında bu anlaşmayı yeniden müzakereye açacağını açıklamıştı.

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