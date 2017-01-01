27 NİSAN 2017
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DÜNYA

Skandal yaratan United Airlines'tan yeni karar!

Geçtiğimiz ay bir yolcusunu uçaktan sürükleyerek dışarı atan United Airlines, bundan sonra çifte bilet sattığı yolcusuna 10 bin dolar tazminat teklif edecek

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:18:20 Güncelleme: 11:33:24 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ay fazla bilet sattığı(overbook) yolcusunu uçaktan indirmek isteyen ancak yolcunun itiraz etmesi üzerine güç kullanarak yolcusunu uçaktan atan ve büyük tartışma yaratan ABD'li havayolu şirketi United Airlines konuyla ilgili olarak flaş bir karara imza attı.

Havayolu şirketi, bundan sonra fazla bilet satılan yolculara uçağa binmemeleri için 10 bin dolar tazminat teklif etme kararı aldı. Yolcuların tazminatı kabul etmemesi durumunda ise yolcuları uçaktan indirmek için hiçbir yasal güç kullanılmayacak.

Sosyal medyada tartışma yaratan ve United Airlines'ı bir hayli zor durumda bırakan olayın ardından havayolu şirketinin aldığı bir diğer karar da, fazla bilet alan yolcularla ilgili işlemlerin yolcuları uçağa almadan önce yapılması oldu. Buna göre uçağa binen hiçbir yolcudan, uçaktan inmesi istenmeyecek. Ayrıca United Airlines personeline, en zor durumlarla baş edebilmeleri için yıllık eğitimler verilecek.

'Overbook' uygulaması ABD'de havayolu şirketlerini bilet iptallerinden korumak için yapılıyor. Ancak, United Airlines geçtiğimiz ay meydana gelen olayda çifte bilet sattığı koltuklar için bazı yolcuların uçaktan inmesini istemiş, bu isteği reddeden Çinli bir doktoru güvenlik görevlileri yerde sürükleyerek uçaktan atmıştı. Çinli doktorun burnunda kırık olduğu belirtilmişti.

 

 

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