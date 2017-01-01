27 NİSAN 2017
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Yorgos Katrougalos
DÜNYA

Yunan bakan: Türkiye'yle müzakereleri durdurmak büyük hata olur

Yunanistan Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Katrougalos, " (Türkiye ile) Müzakerelerinin durdurulması sadece Türkiye için değil, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından da büyük bir hata olur." dedi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:00:25 Güncelleme: 16:04:20 AA

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerinin durdurulmasının büyük bir hata olacağını söyledi.

Katrougalos özel bir radyoya verdiği demeçte, Türkiye, Yunanistan ve AB ilişkilerini değerlendirdi.

Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir gerginliğin iki halk için de zarar anlamına geldiğini belirten Katrougalos, "Türkiye ile Ege'de bir gerginliğin tırmandırılmasına Yunanistan taraf olmayacak." ifadesini kullandı.

Katrougalos, Türkiye ve AB arasında ilişkileri "bilek güreşine" benzeterek, bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye ile ilişkilerin iç siyaset maksatlı kullanıldığı yorumunda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararını anımsatan Katrougalos, "Müzakerelerinin durdurulması sadece Türkiye için değil, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından da büyük bir hata olur." diye konuştu.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 dakika önce
    mültecilerin geleceğinden korkmuş olmasın , bunlar ne zaman hayrımıza bir şey isterler ki zaten.
  • Misafir 14 dakika önce
    AB hayali ile oyalamaya devam edin yoksa istediklerimizi Ege'de, Kıbrıs'ta elde edemeyiz diyor kendileri, yüce şahsiyetleri, şahmetmeapları...
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