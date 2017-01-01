28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
makedonya
DÜNYA

Dışişleri'nden Makedonya'daki siyasi krizle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Makedonya meclisinde yaşanan siyasi krizle ilgili duyulan kaygı dile getirildi

28 Nisan 2017 Cuma, 16:47:16 Güncelleme: 16:49:59 İHA

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'da uzun süredir yaşanan siyasi krizden dolayı kaygı duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya meclisinde yaşanan gerginlik sonrası açıklamada bulundu.

Makedonya'daki siyasi krizle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kurulduğu günden itibaren dostane ilişkiler yürüttüğümüz, bağımsızlığını, egemenliğini ve kalkınmasını desteklediğimiz Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı duyuyoruz. 27 Nisan günü meydana gelen olaylar endişe vericidir. Şiddet hiçbir sorunun çaresi değildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında aynı itidalli tavrını korumasını bekliyoruz. Dost Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz" denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan Alman komedyen Böhmermann hakkında suç duyurusu
DÜNYA

Erdoğan'dan bir kez daha suç duyurusu
EUCOM Komutanı Scaparrotti'den Ankara'ya sürpriz ziyaret
DÜNYA

Ankara'ya sürpriz ziyaret!
Fransa Başbakanı'nın evine hırsız girdi!
DÜNYA

Fransa Başbakanı'nın evine hırsız girdi!
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
DÜNYA

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Referandum demokrasinin zaferidir
DÜNYA

Kalın: Referandum demokrasinin zaferidir
Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul edecek
DÜNYA

Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul edecek
Erdoğan'dan Alman komedyen Böhmermann hakkında suç duyurusu
DÜNYA

ERDOĞAN'DAN BİR KEZ DAHA SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Referandum demokrasinin zaferidir
DÜNYA

KALIN: REFERANDUM DEMOKRASİNİN ZAFERİDİR
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama
DÜNYA

KREMLİN'DEN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNE DAİR AÇIKLAMA
Dışişleri'nden Makedonya'daki siyasi krizle ilgili açıklama
DÜNYA

DIŞİŞLERİ'NDEN MAKEDONYA'DAKİ SİYASİ KRİZLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
DÜNYA

ERDOĞAN, NEÇİRVAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
Fransa Başbakanı'nın evine hırsız girdi!
DÜNYA

FRANSA BAŞBAKANI'NIN EVİNE HIRSIZ GİRDİ!