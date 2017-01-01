Rus muhaliflerden Putin'e mektup: Bıktım!

Rusya'da Cumartesi gününe, devlet başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar damgasını vurdu. Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde, protestocular Putin'in 2018 yılında aday olmaması için gösteri düzenledi.

"Bıktım" sloganı altında bir araya gelen muhalif gruplar, Putin'in dördüncü dönem başkanlık yapmaması için taleplerini dile getirdi. Associated Press'in haberine göre, St. Petersburg, Kula ve Kemerovo gibi şehirlerde onlarca kişi gözaltına alındı.

Moskova'daki gösterinin ise daha barışçıl geçtiği bildirildi. Gösteriler Kremlin yönetimi tarafından 'yasadışı' ilan edilse de, birkaç yüz kişinin yönetim ofislerinin olduğu bölgeye giderek, Putin'e hitaben yazılmış mektupları ulaştırmalarına izin verildi. Mektuplarda, Putin'in 2018 yılında yapılacak seçimlerde aday olmaması talebinin yer aldığı belirtildi.

Moskova'da yapılan eylemden önce muhalif aktivist Maria Baronova ile Kremlin yanlısı Maria Katasonova karşı karşıya geldiği kare dikkat çekti.

Putin, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağını henüz açıklamadı. 1999 yılında Boris Yeltsin'in istifasıyla göreve gelen Vladimir Putin, 2008-2012 yılları arasında yasal zorunluluklar nedeniyle Kremlin'den ayrılıp başbakanlık görevine geçse de fiili olarak Rusya'nın liderliğini yapmayı sürdürmüştü.

Rusya, Mart ayının son günlerinde de hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuş, gösterilerin beklenmedik biçimde genişlemesi gündem yaratmıştı.