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DÜNYA

Avrupa Birliği liderlerinden flaş Erdoğan kararı!

Avrupa Birliği liderleri Donald Tusk ve Jean-Claude Juncker, 25 Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme kararı aldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:50:45 Güncelleme: 17:52:04 HABERTURK.COM

Brexit müzakerelerini görüşmek için Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de flaş bir karara imza attı.

AP'nin haberine göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 25 Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapma kararı aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tusk ve Juncker'in Türkiye ile bozulan ilişkileri onarmanın yollarını arayacağını söyledi.

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