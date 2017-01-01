Küba'da askeri uçak düştü: 8 ölü

Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Sovyet yapımı Antonov AN-26 tipi uçak, Pinar del Rio bölgesinde düştü.

Küba medyasında yer alan ilk bilgilerde, uçakta 39 yolcunun bulunabileceği ve tamamının hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ancak daha sonra Küba Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın askeri bir uçak olduğu ve içindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şimdilik daha fazla bilgi paylaşımı yapılmayacağı ifade edildi