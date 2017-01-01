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İran, Said Kerimiyan'ın öldürülmesiyle ilgili bilgi talep etti

İranlı medya patronu Said Kerimiyan ve Kuveytli ortağı Muhammet Mer Almutairi, İstanbul'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:38:34 Güncelleme: 19:49:26 DHA

İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı medya patronu Said Kerimiyan'ın, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Türkiye'nin elde ettiği bulguları İran'la paylaşmasını talep ettiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gem Medya CEO'su İran vatandaşı Kerimiyan'ın ölümünü, Türkiye'deki diplomatik kanallardan soruşturduklarını ifade etti.

İranlı Sözcü, "Bu konuda ayrıntılı bilgi elimizde yok. Diplomatik kanallardan meseleyi araştırıyoruz. Resmi olarak Türkiye'den konuyu soruşturup, kısa sürede bulgularını bizimle paylaşmasını istedik. Ankara'daki Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırıyor ve Türkiye'den yeni bilgilerin ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

50'nin üzerinde televizyon kanalını yöneten Kerimiyan, Cumartesi gecesi Maslak'ta Kuveytli iş ortağı Muhammet Mer Almutairi'le birlikte aracına yapılan silahlı saldırıda öldürülmüştü.

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