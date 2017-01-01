Duterte'den Trump'ın sürpriz Beyaz Saray davetine yanıt: Çok meşgulüm

Uyuşturucuyla mücadelede izlediği acımasız yöntemler nedeniyle Birleşmiş Milletler'in ve birçok insan hakları örgütünün tepkisi üzerine çeken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Trump'ın Beyaz Saray davetine yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ve Beyaz Saray'a davet edilen Duterte, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kesin bir söz veremem. Çünkü çok meşgulüm. Rusya ve İsrail'e gitmeliyim." ifadelerini kullandı.

Selefi Barack Obama'ya 'o.. çocuğu' diyen Duterte'yi Beyaz Saray'a davet etmesi ABD kamuoyunda tepkiyle karşılanan Trump, Filipinler'in stratejik ve askeri olarak çok önemli bir ülke olduğunu söylemiş ve Duterte'yi dört gözle beklediğini belirtmişti.

Trump'ın Kasım ayında Filipinler'i ziyaret ederek Duterte ile görüşmesi bekleniyor.