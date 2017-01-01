Putin'den Erdoğan'a espri: Seninkiler çalışmak istemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin başlangıcında yerine oturmayı bekleyen Türk heyetini göstererek "Seninkiler çalışmak istemiyormuş" diyerek espri yaptı.

Erdoğan'la Soçi'de bir araya gelen Rus lider Putin, görüşmenin başlangıcında Türk heyetindeki bir görevlinin oturmak için yer aradığını gördü.

Görüşmenin başlamasını da geciktirdiği belirtilen duruma Putin esprili bir dille yaklaşarak Erdoğan'a, “Seninkiler çalışmak istemiyor” dedi.