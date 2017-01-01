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Macron hafta sonu görevi Hollande'dan devralacak

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un bu hafta sonu görevi Cumhurbaşkanı François Hollande'dan devralacağı açıklandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:43:51 Güncelleme: 15:49:31 AA

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, hafta sonu görevine resmen başlayacak.

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazan Macron'un, pazar günü Elysee Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevi Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan devralacağını açıkladı.

Bu arada Hollande, Macron ile başkent Paris'in Charles de Gaulle meydanında yapılan törene katılarak, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu.

Törene Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de dahil, birçok bakan, siyasetçi, din adamı ve çok sayıda davetli katıldı.

Hollande, törenden sonra France 2 televizyona yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreninin pazar günü yapılacağını belirterek, "Her zaman Macron'un yanında olacağım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa cumhurbaşkanı seçiminin dün yapılan ikinci turunda Macron yüzde 66,06, rakibi Marine Le Pen ise yüzde 33,94 oranında oy aldı. Fransız seçmenin yüzde 25'inin sandığa gitmediği seçimde yaklaşık 4 milyon kişi de protesto oyu olarak belirtilen "beyaz oy" kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin resmi sonuçların Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

 

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