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ABD Başkanı Trump, FBI Direktörü Comey'in görevine son verdi

ABD Başkanı Trump, FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:00:40 Güncelleme: 01:26:48 AA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 56 yaşındaki Comey'nin görevine son verilmesi tavsiyesinin Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'dan geldiği, Trump'ın da bu tavsiyeye uyduğu bildirildi.

Açıklamada FBI'ın, "ülkenin en el üstünde tutulan ve saygı duyulan kurumlarından biri olduğu" ve "bugünün FBI için yepyeni bir başlangıç anlamına geleceği" vurgulandı.

Ayrıca yeni FBI Direktörü için araştırmaların hemen başlayacağı aktarılan açıklamada, bu adımın nedenlerine ilişkin detaylara yer verilmedi.

FBI, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayı yürütüyordu. Comey, geçen hafta ABD Senatosunda, senatörlerin soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlamıştı.

James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

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