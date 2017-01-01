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ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Kuzey Kore'ye gitmeme uyarısında bulundu. Açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarının uzun süreli hapis cezasına çarptırılma konusunda 'ciddi tehlike' altında olduğu belirtildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:14:16 Güncelleme: 10:23:09 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Kuzey Kore'ye seyahat etmemeleri yönünde sert bir uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'deki ABD vatandaşları, ülkenin kanunlarına göre gözaltına alınma ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılma konusunda ciddi bir tehlike altında." ifadesine yer verildi.

Bu ülkede "Savaş hukuku" gerekçe gösterilerek ABD'de suç sayılmayacak birçok sebepten dolayı ABD vatandaşları hakkında sert kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada, Kuzey Kore ile diplomatik ilişki olmaması gerekçesiyle buraya gidenlere konsolosluk hizmeti verilemediği ve yardımda bulunulmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, son 10 yıl içerisinde 16 ABD vatandaşının Kuzey Kore'de hapis cezasına çarptırıldığı anımsatılarak, seyahat uyarısına rağmen Kuzey Kore'ye gitmek isteyen ABD vatandaşlarında herhangi bir gizlilik beklentisi olmaması gerektiği bildirildi.

Geçen hafta sonu Kim Hak-song adındaki ABD vatandaşı Kuzey Kore'de ajanlık suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    ABD NİN YATIRIMLARI AFRALARI TAFRALARI BİZE GEÇİYOR BU DELİ ÇOCUĞA DOKUNAMIYOR
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