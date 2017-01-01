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Küçük çocuk, ABD Başkan Yardımcısı'na zorla özür diletti

ABD Başkan Yardımcısı Pence, asker ailelerine yaptığı konuşma sırasında yanlışlıkla koluyla bir çocuğun yüzüne çarptı. Küçük çocuk ise Pence'e özür diletmeden peşini bırakmadı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:45:52 Güncelleme: 14:03:24 HABERTURK.COM

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da ağırladığı asker ailelerine konuşma yaptığı sırada yanlışlıkla küçük bir çocuğa dirseğiyle çarptı. Küçük çocuk ise Pence'ten 'özür' almadan peşini bırakmadı.

Ulusal Asker Yakınlarıyla Dayanışma Günü'nde asker ailelerini Washington'daki Beyaz Saray'da ağırlayan Pence, konuşma yaptığı sırada küçük çocuğa koluyla çarptığını fark etmedi.

Konuşmanın ardından küçük çocuk, "Afedersiniz, bana bir özür borçlusunuz" dedi.

Kendisini bir süre duymayan Pence'in peşini bırakmayan çocuk, en sonunda ABD Başkan Yardımcısı'ndan kendisine özür diletmeyi başardı.

Pence, "Çok özür dilerim. Sana çarpmak istememiştim" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 12 dakika önce
    suriyeli çocuklardan kim özür dileyecek
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