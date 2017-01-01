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Başbakan Yıldırım BBC'ye konuştu

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a)'En başından beri NATO’da müttefikiz, stratejik ortağız. Bölgede terör örgütleriyle mücadeleyi sadece Türkiye ile yapabilirsiniz, başka terör örgütleriyle değil’ diyecek"

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:22:24 Güncelleme: 23:35:51 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin ABD'ye savaş ilan etmeye gibi bir niyeti olmadığını, terör örgütüyle mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Yıldırım, Somali Konferansına katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye mülakat verdi.

"YGP'yi silahlandırma kararı alan ABD’ye karşı somut bir eylemde bulunacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine Yıldırım, "ABD’ye savaş ilan edecek değiliz. Durum bu değil. Adı ister PKK, ister PYD, isterse YPG olsun biz terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Yıldırım, "ABD tarafından silahlandırılsa bile YPG’yi Suriye'de bombalamaya devam mı edeceksiniz?" şeklindeki soruyu da “Tabii ki. Eğer bir tehdit varsa tabii ki öyle yapacağız.” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’a nasıl bir mesaj vereceğinin sorulması üzerine de Yıldırım, şunları söyledi:

"Mesaj açık. ‘En başından beri NATO’da müttefikiz, stratejik ortağız. Bölgede terör örgütleriyle mücadeleyi sadece Türkiye ile yapabilirsiniz, başka terör örgütleriyle değil’ diyecek. Bu birinci mesaj. İkinci mesaj ise ‘FETÖ terör örgütünün ciddi bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık ve bu terör örgütünün başı ABD’de yaşıyor. Ortak ve dost iki ülke olduğumuza göre hukuki süreç tamamlanır tamamlanmaz onu sınır dışı etmelisiniz.’ olacak."

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