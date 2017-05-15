Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda yapılan törenle görevi François Hollande'dan devraldı.

Macron'un 5. Cumhuriyetin 8. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı törende Emmanuel Macron kadar dikkat çeken bir başka isim de kendisinden 24 yaş büyük olan eşi Brigitte Macron oldu.

Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olan ve bu yönüyle sık sık gündeme gelen Brigitte Macron, bu kez şıklığıyla adından söz ettirdi. Fransa'nın yeni 'First Lady'si tıpkı ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump gibi devir teslim törenin turkuaz bir elbise tercih etti.

Giyimiyle Fransız basınından geçer not alan Brigitte Macron'un Elysee Sarayı'ndaki törende giydiği elbise ve kullandığı çantanın ünlü bir moda evinden kiralık olarak alındığı açıklandı.

Emmanuel Macron'un sözcüsü yaptığı açıklamada, Macron'un giydiği takım elbisenin de 450 euro (Yaklaşık 1750 TL) değerinde olduğunu duyurdu. Daha önce bir diğer cumhurbaşkanı adayı François Fillon, 6000 euroluk takım elbise giydiği için eleştirilmişti.

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