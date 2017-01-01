ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
yemen
DÜNYA

İç savaşın yıktığı Yemen'de şimdi de kolera salgını!

İki yılı aşkın bir süredir iç savaşla yaşayan Yemen'de koleraya bağlı ölümler artış gösterdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:49:57 Güncelleme: 12:53:32 AA

İki yıldan uzun süredir iç savaşın yaşandığı ve sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Yemen'de son haftalarda koleraya bağlı ölümlerin artış göstermesi endişeye yol açıyor.

Yemen'de ilk dalgası Eylül 2016'da başlayan ve Şubat 2017'de gerileme dönemine giren kolera salgını yeniden baş gösterdi. Kolera nedeniyle son haftalarda hayatını kaybedenlerin sayısının, 5 ay süren ilk salgında yaşanan kayıpları geçmesi ikinci dalganın daha ölümcül olabileceği sinyallerini veriyor.

Çatışmaların yaşandığı, ekonomik ve insani krizlerin derinleştiği ülkede, sağlık hizmetlerinde görülen aksaklıklar ve çöplerin toplanmaması başta olmak üzere yaşanan çeşitli çevre sorunları da hastalığın yayılması konusundaki endişeleri artırıyor.

Devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması nedeniyle her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

KOLERA VAKASI EN ÇOK SANA'DA

Sorunlu bölgelerden kaçan binlerce kişinin sığınması sonucu nüfusu artan başkent Sana, en çok kolera vakalarının görüldüğü kentler arasında yer alıyor. Husilere bağlı sağlık makamlarının, Cumhuriyet, Es-Sebin ve Es-Sevra hastaneleri başta olmak üzere bazı hastaneleri koleraya yakalanan hastalara tahsis ettiği biliniyor.

Uluslararası Göç Örgütünün de aralarında bulunduğu bazı uluslararası örgütlerin de Sana'daki Cumhuriyet Hastanesi'ne yaklaşık 3 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Sistemleri yetkilisi Dr. Cemal Naşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada binlerce vakaya rastlandığını, çok sayıda kişinin kolera ve şiddetli ishal nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

ÜLKEDE SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ

Çevre sorununun hastalığın yayılmasında büyük bir etken olduğunu ifade eden Naşir şunları kaydetti:

"Eğer su kirliliği, çöp birikimi ve atıklar gibi çevre sorunları çözüme kavuşturulmazsa durum, ileride daha da kötüye gidecek. Bu şartlar altında artan yağışlar, çöp birikimi, sinek ve haşerelerin yaygınlaşması güvenli olduğu düşünülen suların da kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine yol açar. Yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklar da koleranın yayılmasına uygun ortamı sağlıyor."

Sağlık merkezlerinin sadece yüzde 45'inin tamamen hizmet vermesi ve maaşlarının ödenmemesi nedeniyle sağlık çalışanı eksikliği yaşanmasının da sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Naşir, "Hastaların sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle bekletilmesi, diğer insanların bulaşıcı hastalıklara maruz kalmasına neden oluyor." dedi.

Hastalığın yayılmasından büyük endişe duyulduğunu dile getiren Naşir, "Bir bölgeden başka bir bölgeye göç edenler ile yağışlar nedeniyle oluşan su birikintileri de hastalığın yayılmasında bir başka etken." diye konuştu.

"İNSANLAR ÖNLENEBİLİR HASTALIKLARDAN DOLAYI ÖLÜYOR"

Sana'daki hastanelerden birinde çalışan doktor Muhammed eş-Şerabi de hükümetin çöp yığınlarını kaldırmak ve temiz içme suyu sağlamak gibi hizmetlere önem göstermesi halinde hastalığın kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

"İnsanlar ne yazık ki önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor" diyen Şerabi, "Eğer hastalar ihtiyaçları olan dozlarda ilaç alabilse ve karantina kültürü yerleştirilebilse durum bu kadar korkutucu olmayacak." dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, başkent Sana'da dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede ciddi kolera salgını yaşandığına dikkati çekerek, Yemen Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin 14 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana 8 bin 500 kişinin koleraya yakalandığını, 115 kişinin de salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

DSÖ'nün verilerine göre, ülkede görülen bir önceki salgında ise 21 bin kişi hastalığa yakalanmış, 103 kişi de hayatını kaybetmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin 'sınıra duvar' talebine İran'dan yanıt
DÜNYA

Türkiye'nin 'sınıra duvar' talebine İran'dan yanıt
Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' açıklaması!
DÜNYA

Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' ...
Türkiye'den Alman vekillerin İncirlik ziyaretine ret!
DÜNYA

Türkiye'den Alman vekillerin İncirlik ziyaretine ret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti
Fransa'nın First Lady'sine ödünç kıyafet!
DÜNYA

Fransa'nın First Lady'sine ödünç kıyafet!
Almanya'daki 'mini seçimden' Merkel çıktı!
DÜNYA

Almanya'daki 'mini seçimden' Merkel çıktı!
İç savaşın yıktığı Yemen'de şimdi de kolera salgını!
DÜNYA

İÇ SAVAŞIN YIKTIĞI ÜLKEDE ŞİMDİ DE KOLERA SALGINI!
Türkiye'nin 'sınıra duvar' talebine İran'dan yanıt
DÜNYA

TÜRKİYE'NİN 'SINIRA DUVAR' TALEBİNE İRAN'DAN YANIT
Putin'den kritik 'Suriyeli Kürtlere silah' açıklaması!
DÜNYA

PUTİN'DEN KRİTİK 'SURİYELİ KÜRTLERE SİLAH' AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareket etti
DÜNYA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, WASHİNGTON'A HAREKET ETTİ
Ankara İncirlik'e izin vermedi, Almanya'dan açıklama geldi!
DÜNYA

ANKARA İNCİRLİK'E İZİN VERMEDİ, ALMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Almanya'dan çifte vatandaş Türklere uyarı!
DÜNYA

ALMANYA'DAN ÇİFTE VATANDAŞ TÜRKLERE UYARI!