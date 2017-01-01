YPG’ye silah yardımı kararının ardından ABD’ye ‘nokta’ ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Erdoğan’ın “Sayın Trump’la yapacağımız görüşme, virgül değil nokta mesabesinde olacaktır” sözleri, ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerinde dönüm noktası olacağını gösteriyor. Türkiye, ABD’nin terör örgütü YPG’ye silah yardımı kararını gözden geçirmesini ve YPG yerine Suriye’de meşru partnerlerle mücadele etmesini bekliyor. Türkiye, Suriye’deki yeni yol haritasını, YPG’yle mücadele planını bu görüşmenin sonuçlarına göre belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme, saat 19:40'ta gerçekleşecek.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, Trump’ın seçilmesinin ardından ilk kez yapacakları ABD ziyaretinde en üst seviyede ağırlanacak. ABD Başkanı’nın misafir evi olarak bilinen Blair House, Erdoğan çiftine ev sahipliği yapacak. Erdoğan’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik ediyor.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da bir araya gelecek. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Trump’ın Erdoğan onuruna bir yemek vermesi de gündemde. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, iş qadamları temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Erdoğan’ın en önemi gündem maddesi YPG olacak. Görüşmede, Washington’un Suriye’de YPG’ye destek vermekte yanlış yaptığı ve YPG’ye yapılan silah yardımının NATO müttefiki Türkiye’ye tehdit oluşturacağı mesajı verilecek. YPG’nin terör örgütü PKK’nın kolu olduğunu ispatlayan görüntü ve dokümanlardan oluşan bir dosya da Trump’a iletilecek. Meşru bir partner yerine terör örgütü YPG’nin Rakka operasyonunda kullanılmasının model ortaklığa sığmadığı vurgulanacak. Görüşmede FETÖ elebaşısı Gülen’in iadesi konusu da detaylı olarak ele alınacak. Erdoğan, Gülen’in geçici tutuklanması ve idari tedbir alınması konusunda Trump’tan güvence isteyecek. Suriye’nin geleceğine yönelik çabalar ve Suriyeli mülteci krizi de gündeme gelecek konular arasında.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Erdoğan’ın Trump’la paylaşacağı bir diğer konu ise ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ticaret ve yatırımların artırılması olacak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar dolardan daha üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu çerçevede ABD’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yapacak. Erdoğan’ın görüşeceği isimler arasında Coca Cola, Lockheed Martin, P&G, Boeing gibi şirketlerin yöneticileri olacak.

Türkiye’nin ekonomi başlığında bir diğer önemli gündemi, AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret Anlaşması (TTIP) görüşmelerine Türkiye’nin de dahil edilmesini sağlamak.

ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİ

Erdoğan, ABD ziyaretinde Musevilerin yanı sıra farklı toplum kesimleriyle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, burada, Ortadoğu barış süreci, Filistin sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

ERDOĞAN WASHINGTON'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a geldi.



Çin'in başkenti Pekin'de temaslarını tamamlayan Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a geçti. İHA'nın haberine göre, Washington Andrews Hava Üssüne'nde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ve Türkiye'nin Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklamak üzere Blair House'a geçti.

Erdoğan, ABD'de de baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik etti.