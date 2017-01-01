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Trump, gizli istihbarat bilgilerini Rus bakanla paylaşmış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede, bazı çok gizli istihbarat bilgilerini paylaştığı öne sürüldü

16 Mayıs 2017 Salı, 10:18:09 Güncelleme: 10:36:32 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'ı Oval Ofis'te konuk etmişti. Bu görüşmeyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Washington Post'un iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Lavrov ve Kislyak ile 'çok gizli' istihbarat bilgilerini paylaştı. Trump'ın paylaştığı bilginin terör örgütü DEAŞ ile ilgili olduğu ve çok kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

ABD'de geniş yankı bulan habere konu olan istihbarat bilgisinin, ABD'nin müttefiki olan bir ülke tarafından elde edildiği ve istihbarat paylaşım anlaşması nedeniyle ABD'yle paylaşıldığı belirtildi. Trump'ın bu istihbaratı Rusya'yla paylaşmaya yetkisi olmadığı ve bu durumun ABD'nin müttefiki olan ülkeyle bazı problemleri beraberinde getirebileceği kaydedildi.

Trump'ın Rus bakan ve büyükelçiyle olan görüşmesinin ardından CIA ve NSA yetkililerinin olası bir zararı önlemek için bazı adımlar attığı belirtildi.

KONU 'UÇAKLARDA LAPTOP YASAĞI' İDDİASI

Gazeteye konuşan konuya yakın bir ABD'li yetkili, "Bu parolalı (en üst düzey gizlilik seviyelerinden birisi) bilgidir. Rus elçiyle, müttefiklerimizle paylaştığımızdan daha fazla bilgi paylaşıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan istihbarat bilgisinin ise DEAŞ'ın bazı uçaklarda laptop kullanarak terör saldırısı düzenleme planına ilişkin olduğu bildirildi. Hatırlanacağı gibi bir süre önce aralarında İstanbul'un da olduğu bazı kalkış noktalarından ABD ve İngiltereye giden uçaklara laptop alınması yasaklanmıştı.

The Washington Post'un haberinin ardından, Beyaz Saray'da gazetecilere bir açıklama yapan Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster haberi yalanlayarak, görüşmede herhangi bir istihbarat konusunun konuşulmadığını söyledi.

TRUMP-RUSYA İLİŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkili olduğun yönündeki iddialar seçim kampanyası dönemine kadar uzanıyor. Seçimlerden sonra ABD istihbarat kurumlarının ortak yayınladığı raporda, ABD seçimlerine Rusya'nın hile karıştırdığı ve Trump'ın seçilmesine yardım ettiği yönünde iddialar yer almıştı.

Trump geçtiğimiz hafta Rusya soruşturmasını yürüten isimlerin başında gelen FBI Direktörü James Comney'i görevden almıştı. Daha önce de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yapan Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rusya büyükelçisiyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda klamıştı.

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