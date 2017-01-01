Trump'tan FBI Direktörü Corney yorumu: İşini iyi yapmıyordu

ABD Başkanı Donald Trump, dün görevine son verdiği Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile ilgili olarak basına yaptığı ilk değerlendirmede, "İşini iyi yapmıyordu, bu kadar basit." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, dün görevine son verilen FBI Direktörü Comey ile ilgili sorularını yanıtladı.

Comey'nin neden kovulduğunu soran bir gazeteciye Trump, "İşini iyi yapmıyordu, bu kadar basit. İşini iyi yapmıyordu." diye cevap verdi. Trump, Comey olayının sabah saatlerinde gerçekleşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi üzerinde bir etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Hiçbir etkisi olmadı." yorumunu yaptı.

"WASHINGTON'DAKİ HEMEN HERKESİN GÜVENİNİ KAYBETMİŞTİ"



Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda da Comey'nin görevine neden son verdiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yaparak kararının arkasında durduğunu gösterdi.

PENCE'TEN TRUMP'A GÜÇLÜ DESTEK



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kongrede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın Comey kararını savundu. "Başkan Trump, doğru zamanda doğru işi yapmıştır ve büyük bir liderlik göstermişti. Comey'nin görevine son verilmesi Rusya soruşturmasından dolayı değildir." ifadelerini kullandı.

Comey'nin yerine FBI'ın bozulan güvenini yeniden tesis edecek bir isim bulunacağına inandığını kaydeden Pence, "medyadaki iddiaların aksine alınan kararın Rusya soruşturmasıyla ilgili olmadığı" vurgusunu yaptı.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın, FBI Direktörü Comey'nin görevine son verdiği bildirilmişti. Yazılı açıklamada, Comey'nin görevine son verilmesi tavsiyesinin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'dan geldiği ve Trump'ın bu tavsiyeye uyduğu belirtilmişti.