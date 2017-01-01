ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede çok gizli nitelikte istihbarat bilgilerini Rus bakana verdiği iddia edilmişti.

Donald Trump, ABD'de şok etkisi yaratan iddiayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Uçuş güvenliği ve terörizme dair gerçekleri Beyaz Saray'daki açık buluşmada paylaşmak istedim. İnsani nedenlerle Rusya'nın DEAŞ ve terörizme karşı hava saldırılarını geliştirmesini istiyorum" ifadelerini kullanarak Lavrov'la bilgi paylaştığını kabul etti.

Daha önce Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bilgi paylaşımı iddialarını yalanlamıştı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da, iddiaları yalanlamış ve kendisine konuyla ilgili soru soran gazetecilere, ABD gazetelerini okumama tavsiyesinde bulunmuştu.

Akşam saatlerinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster'ın konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.