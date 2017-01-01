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Trump, Erdoğan'dan ABD'li papaz Brunson'un serbest bırakılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de FETÖ suçlamasıyla tutuklanan ABD'li papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını isteği belirtildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:52:37 Güncelleme: 10:58:49 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik görüşmeyle ilgili dikkat çekici detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

CNN International'ın haberine göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde gündeme gelen konulardan biri de İzmir'de FETÖ suçlamasıyla tutuklanan papaz Andrew Brunson oldu. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı 20 dakikalık görüşmede tam 3 kez Brunson konusunu gündeme getirdi ve ABD'li papazın serbest bırakılmasını istedi.

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Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Türk hükümetinden Papaz Andrew Brunson'un süratle ABD'ye gönderilmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi, "Bu kesinlikle Başkan'dan yapmasını istediğimiz şeydi. Papaz Andrew'i eve döndürmek için belirleyici bir ilerleme olacak." ifadelerini kullandı.

Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi'nin başında bulunan Andrew Brunson, eşiyle birlikte 'milli güvenliğe tehdit' oluşturduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 3 dakika önce
    yargilansin yargilanmadan kimse yok fetöşü hala vermediler
  • Misafir 3 dakika önce
    Yazık birde gülüyor
  • Misafir 3 dakika önce
    sende pensilvanyadaki deli imamı iade et
  • Misafir 5 dakika önce
    biz onlarısini bırakırız da onlar bizim istiyoruz niye bırakmıyorlar
  • Misafir 5 dakika önce
    Fetö yle takas olursa alsınlar...
  • Misafir 6 dakika önce
    FETO İLE TAKAS YAPALIM
  • Misafir 7 dakika önce
    Bence yargılansın masum ise bırakılsın.Biz onlardan fetö yü istediğimizde yargı kararı gerekir biz yargıya karşamayız(sözde)demişlerdi.
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