"İki Türk general, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu"

Alman Bild gazetesi, Pazartesi günü iki üst Türk askerinin Frankfurt Havaalanı'nda iltica başvurusunda bulunduğunu iddia etti.

Gazetede yer alan haberde, iltica başvurusunda bulunan kişilerin iki general olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları belirtildi.

Daha önce bazı Türk subayların Almanya'ya yaptıkları iltica başvuruları iki ülke arasında krize neden olmuştu. Almanya'nın bazı subayların sığınma taleplerini kabul etmesine, Ankara yönetimi tepki göstermişti. Hatta Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne alınmamasının, bu iltica talepleriyle bağlantılı olduğu yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.