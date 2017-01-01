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"İki Türk general, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu"

Alman basını, 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan iki generalin Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğunu yazdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:48:27 Güncelleme: 11:52:46 HABERTURK.COM

Alman Bild gazetesi, Pazartesi günü iki üst Türk askerinin Frankfurt Havaalanı'nda iltica başvurusunda bulunduğunu iddia etti.

Gazetede yer alan haberde, iltica başvurusunda bulunan kişilerin iki general olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları belirtildi.

Daha önce bazı Türk subayların Almanya'ya yaptıkları iltica başvuruları iki ülke arasında krize neden olmuştu. Almanya'nın bazı subayların sığınma taleplerini kabul etmesine, Ankara yönetimi tepki göstermişti. Hatta Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne alınmamasının, bu iltica talepleriyle bağlantılı olduğu yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    incirliğe ihtiyaçları var
  • Misafir 31 dakika önce
    Reis kurtar bizi şu Almanya'dan
  • Misafir 40 dakika önce
    Almanya'da yaşadığımı için utanıyorum
  • Misafir 42 dakika önce
    Ya iade edin, ya da İncirlik'i unutun!
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