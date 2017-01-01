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İrlanda Başbakanı Enda Kenny istifa etti

İrlanda Başbakanı Enda Kenny, partisi Fine Gael'in liderliğini ve Başbakanlık görevini bırakma kararı aldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:10:32 Güncelleme: 22:15:08 AA

İrlanda'da geçen yıl yapılan seçimin ardından azınlık hükümeti kurarak ikinci dönem Başbakanlığa gelen 66 yaşındaki Enda Kenny, görevini yerine yeni lider seçilene kadar sürdürecek.

Yeni liderin ise 2 Haziran'da atanması bekleniyor. Yarın başlayacak liderlik yarışında Kenny’nin yerine geçebilecek isimler arasında Hintli bir göçmenin oğlu Sosyal Koruma Bakanı Leo Varadkar ile babası daha önceden bakanlık yapan İskan Bakanı Simon Coveney yer alıyor.

Kenny'nin polis teşkilatı içindeki yolsuzluklarla mücadelede gösterdiği zafiyet nedeniyle istifasını verdiği düşünülüyor.

Maurice McCabe adlı bir polisin teşkilat içindeki yolsuzluklarla ilgili ifşaatının ardından McCabe’in adı hükümetin desteklediği bir internet sitesindeki listede "çocuk tacizcisi" olarak yer almıştı. McCabe’e yönelik iddialar, polisteki yolsuzlukların ifşasını cezalandırmaya dönük bir sindirme girişimi olarak yorumlanmış, Kenny de parlamentoda McCabe’den asılsız iddialar nedeniyle özür dilemişti.

McCabe'in "yüksek yerlerde" tanıdıkları olanlara polisin ayrıcalıklı muamele yaptığına ilişkin iddiaları 2014’te gündeme gelmişti. McCabe'in ifşaatıyla ilgili etkin bir soruşturma yapmadığı için eleştirilen dönemin Adalet Bakanı Alan Shatter istifa etmek zorunda kalmıştı.

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  • Misafir 12 dakika önce
    millet ümmet farkı
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