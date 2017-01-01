17 milyon dolarlık 'deniz hıyarı' vurgunu!

ABD'nin San Diego kenti ilginç bir kaçakçılık olayına sahne oldu. Bir baba ve oğul, yasadışı şekilde hasat edilen 17 milyon dolar değerindeki deniz hıyarlarını ABD'ye sokarken yakalandı.

Ramon Torres Mayorquin ve oğlu David Mayorquin'in kendilerine ait bir şirketleri olduğu ve bu şirket üzerinden deniz hıyarlarını Asya pazarına satmak istedikleri belirtildi. Federal mahkemeye çıkartılan baba oğul, başta vahşi hayatın yasadışı ithalatı olmak üzere bir dizi suçlamayla yargılanacak.

Savcılık baba-oğulun, Meksika'da yasadışı bir şekilde toplanan deniz hıyarlarını San Diego'da sınırdan kaçak biir şekilde geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Bazı Asya ülkelerinde mutfakta ve ilaç yapımında kullanılan deniz hıyarları, özellikle Çin ve Hong Kong'da türüne göre yarım kilosu 300 dolara kadar alıcı bulabiliyor.