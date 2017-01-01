Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi, Avrupa'daki 9 ülkede bir anket yaptırdı ve Türkiye'nin AB üyeliğine olan bakışı değerlendirdi. Ankate göre, Avrupalıların büyük bir bölümü Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor ve müzakerelerin sonlandırılmasını istiyor.

Avrupa'daki 9 büyük ülkede yapılan anket sonuçlarına göre, AB vatandaşlarının yüzde 77'si Türkiye'nin AB üyesi olamayacağının açıkça ortaya konulmasını istiyor.

Ankette Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmayan ve müzakerelerin sonlandırılarak Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağının net bir şekilde belirlenmesini isteyenlerin sayısı Almanya'da yüzde 86, Hollanda'da ise yüzde 84'e varan oranlara ulaşıyor. En düşük oy oranının ise yüzde 60 ile İspanya'da olduğu görülüyor.

Avrupa Halk Partisi lideri Manfred Weber anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupalılar, Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılmasını istiyor. Yaşananlardan sonra daha fazla devam edilemez." ifadelerini kullandı.