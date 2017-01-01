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Trump, Ruslara içini dökmüş: Çatlağın tekiydi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta iki Rus diplomatla yaptığı görüşmede görevden aldığı FBI Direktörü için 'çatlağın teki' dediği öne sürüldü

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:03:55 Güncelleme: 10:11:27 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyareti için Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Ancak Trump'ın ülkeden ayrılması ABD'de bir haftadır git gide derinleşen kaosun önüne geçemedi. Aksine The New York Times'ta çıkan ve Trump ile Rus yetkililer arasındaki görüşmenin bir tutanağı olduğu iddia edilen haber krizi daha büyütecek gibi gözüküyor.

The New York Times'ta yer alan haberde, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nıun ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'ı konuk eden Trump, ikiliyle FBI Başkanı James Comey'i kovması üzerine konuştu.

Gazetenin görüşme tutanaklarına dayandırdığı haberine göre Trump iki Rus diplomata, "FBI Başkanı'nı kovdum. O deliydi, çatlağın tekiydi. Rusya yüzünden büyük baskı altındaydım. Şimdi bu kalktı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer, New York Times'ın haberini yalanlamadı ancak politikleşen Rusya soruşturmasının Trump'ın üzerinde baskı kurduğunu ve Moskova yönetimiyle çalışmayı zorlaştırdığını söyledi.

AZİL DAVASININ YOLUNU AÇABİLİR

Öte yandan bu ifadelerin doğruluğu kanıtlanırsa, Trump'a görevden azil davasının yolu açılabilir. Zira, Trump hakkındaki tartışmalar Rusya soruşturmasının yanı sıra, adli soruşturmayı etkilemeye çalışmak suçlaması çerçevesinde de gelişiyor.

Daha önce Comey'den Flynn soruşturmasını kapatmasını istediği yönünde iddialar basında yer alan Trump'ın, FBI direktörünü kendi üzerindeki baskıyı azaltmak için kovması yargıya müdahale tartışmalarını ateşleyebilir.

CNN'de yer alan haber, Beyaz Saray'ın da bir 'azil davası' beklentisinde olduğunu gösteriyor. Haberde, Beyaz Saray avukatlarının geçtiğimiz hafta boyunca ABD Başkanlarına açılan azil davaları üzerine çalıştığı ve bu konuda uzman olan bazı avukatlardan danışmanlık hizmeti aldıkları iddia edildi. Ancak Beyaz Saray bu haberle ilgili bir yalanlama yayınladı.

 

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