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DÜNYA

Alman Bakan'dan İncirlik açıklaması: Taşınmak zorunda kalırsak...

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik'e alternatif aramak için gittiği Ürdün'de önemli açıklamalar yaptı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:26:58 Güncelleme: 16:36:29 HABERTURK.COM

Türkiye'nin Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izni vermemesinin ardından ardından Ürdün'e giderek alternatif üs arayışına girişen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen önemli açıklamalar yaptı.

Ürdün'de önce Kral Abdullah'la görüşen ardından Azraq Havaüssü'nü ziyaret eden von der Leyen, üsten bir hayli etkilendiğini söyledi. Leyen, "Bu hava üssündeki oldukça fazla potansiyel var. Olumlu bir karşılama ve bolca destek gördüğümüz için çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın üsle ilgili olarak son kararını henüz vermediğini ve Türkiye ile görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen Almanya Savunma Bakanı, "Taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Irak ile Suriye'ye sınırı bulunan Ürdün'ün aynı zamanda ABD'nin öncülüğünü yaptığı DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunmasının, Azraq Havaüssü'nü Almanya için cazip kıldığı belirtildi.

Von der Leyen, yaptığı konuşmada Alman parlamenterlerin yurtdışındaki Alman birliklerini ziyaret edebilmelerinin kendileri için kritik önemde olduğunu söyledi.

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YORUMLAR 45
  • Misafir 6 dakika önce
    Cabuk gidin çabuk
  • Misafir 25 dakika önce
    Turkiye dunyanin en guvenilir ulkesi hem mert i hemde namert i coktur mert i Den zarar gelmez namert i de sizden saten korkulacak bir sey yok
  • Misafir 28 dakika önce
    ABD de dahil defolup gitsinler.
  • Misafir 29 dakika önce
    Cihan padishlarimiz Fatih Sultan Mehmet,Yavuz Sultan Selim,Sultan Suleyman ve modern Turkiyemizin kurucusu ve ilk cumhurbaskanimiz Mustafa Kemal Ataturk su ABD istilasina ne derdi.
  • Misafir 31 dakika önce
    Almanya tarih boyunca sömürüyü dünyaya tanıtmış ve tanımış bir ülke pkarak kalmasından gitmesi daha faydalıdır. Çünkü onların her zaman ikinci bir seçeneği olur dostluğu olmaz
  • Misafir 33 dakika önce
    Defolun pislikler
  • Misafir 34 dakika önce
    Gidiniz ve gelmeyiniz lütfen. kibar olmaya çalışıyorum.
  • Misafir 34 dakika önce
    Zaten su anda ABD NATO semsiyesi altinda Turkiyeyi istila etmistir.
  • Misafir 37 dakika önce
    Turkiyenin guvenligi icin NATO ve ABD dahil butun yabanci askeri ve diger usler derhal kapatilmali.
  • Misafir 40 dakika önce
    Bu topraklardan kalkan uçaklarınla bu toprakların düşmanları hakkında topladığın istihbaratı paylaşacaksın, yoksa canın nereyi isterse git uçaklarını oraya kondur!!!
  • Misafir 43 dakika önce
    beni çağırın tasinirken kamyon,ucak yüklemesine yardimci olurum bedava. gidisiniz olsun donusunuz olmasin inş
  • Misafir 45 dakika önce
    turkiyeyi tum platformlarda yalnizlastirip reise diktator deyip orta vadede turkiyeye yaptirim uygulamak ve uzun vadede askeri mudahale icin ortam hazirliyorlar, turk milleti arap milletlerine benzemez, yeter ki reis başta olsun.
  • Misafir 48 dakika önce
    Cikar pesindeler, yabozlar
  • Misafir 48 dakika önce
    ürdüne kadar yolunız var
  • Misafir 48 dakika önce
    Bemce asagıdaki yorumları bi okuyun ve ondan sonra karar verin. Gitmek mi iyi yoksa kalmak mı sizin icin. Birde neden milletvekilleri askeri bir üssü ziyaret edicek Amac ne ? Size orda olup biten askerleriniz tarafından Rapor edilmiyormu Yani asıl amac ne Turkiye yi basit gormek mi
  • Misafir 49 dakika önce
    Adam gibi hükümet olsa derneklerinide kapatır mallarına el koyarım
  • Misafir 49 dakika önce
    Bye byeee
  • Misafir 51 dakika önce
    yeter artik anlamiyomusunuz gidinTürkiyenin yakasindan düsün
  • Misafir 55 dakika önce
    hadi inşallah darısı abd başına
  • Misafir 56 dakika önce
    alman milletvekillerinin ziyareti kritik önemde bizim bakanlarınki değil öyle mi. hemen gidin !vakıflarınızı, ajanlarınızı da alın.
  • Misafir 57 dakika önce
    anca gidersiniz nazi kalıntıları
  • Misafir 57 dakika önce
    bi gidemediniz..;)
  • Misafir 58 dakika önce
    AMANDA AMAN BLÖFE BAK YESİNLER SİZİ ÇOCUK BİLE YEMEZ BUNU
  • Misafir 59 dakika önce
    güle güle taşıyın
  • Misafir 59 dakika önce
    uğurlar olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    beğenmişiniz işte defolun gidin
  • Misafir 1 saat önce
    Gidin bir an önce
  • Misafir 1 saat önce
    çok ta fifi yürüsün gitsinler. karşılık böyle verilir işte
  • Misafir 1 saat önce
    yaw demedikmi güle güle daha ne bekliyorsunuz ki
  • Misafir 1 saat önce
    İncirlikte kalmak için üç beş kamyon pekekeciyi Türkiye'ye iade et ve barışın.
  • Misafir 1 saat önce
    anca gidersiniz
  • Misafir 1 saat önce
    yürüüüüüü
  • Misafir 44 dakika önce
    gidin güle güle yeter artik devletimizle dalga gecmye ermeni soykirimi meclisinizde gecirsiniz bizler soykirimi yapmadik sizler yaptiniz yahudileri
  • Misafir 1 saat önce
    Defolun gidin ülkemizden
  • Misafir 1 saat önce
    Orda hergün ziyaret etsinler ne güzel işte
  • Misafir 1 saat önce
    hadi oradan almanyanin ekonomik cokusunu engelleyemezsiniz
  • Misafir 1 saat önce
    Defolup gitsinler!
  • Misafir 1 saat önce
    Taşınmak isteyen dün taşınırdı :)
  • Misafir 1 saat önce
    BAY BAY :)
  • Misafir 1 saat önce
    bu almanlarda Suriye pastasından pay alma peşinde
  • Misafir 1 saat önce
    Yolun açık olsun. İkile ama toz kaldırma
  • Misafir 1 saat önce
    nolurrr gitmeyin biz sizsiz ne yaparız
  • Misafir 1 saat önce
    gidin buradan
  • Misafir 1 saat önce
    sıkıntılı bir süreç olacak
  • Misafir 1 saat önce
    hiç durmayın terk edin ülkemizi bul ülkede resmi ajanlık yok artık bitti...
  • Misafir 1 saat önce
    güle güle gidin bi daha gelmeyin yobazlar
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