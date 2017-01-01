Alman Bakan'dan İncirlik açıklaması: Taşınmak zorunda kalırsak...

Türkiye'nin Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izni vermemesinin ardından ardından Ürdün'e giderek alternatif üs arayışına girişen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen önemli açıklamalar yaptı.
Ürdün'de önce Kral Abdullah'la görüşen ardından Azraq Havaüssü'nü ziyaret eden von der Leyen, üsten bir hayli etkilendiğini söyledi. Leyen, "Bu hava üssündeki oldukça fazla potansiyel var. Olumlu bir karşılama ve bolca destek gördüğümüz için çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın üsle ilgili olarak son kararını henüz vermediğini ve Türkiye ile görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen Almanya Savunma Bakanı, "Taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Irak ile Suriye'ye sınırı bulunan Ürdün'ün aynı zamanda ABD'nin öncülüğünü yaptığı DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunmasının, Azraq Havaüssü'nü Almanya için cazip kıldığı belirtildi.
Von der Leyen, yaptığı konuşmada Alman parlamenterlerin yurtdışındaki Alman birliklerini ziyaret edebilmelerinin kendileri için kritik önemde olduğunu söyledi.
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Misafir 6 dakika önceCabuk gidin çabuk00
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Misafir 25 dakika önceTurkiye dunyanin en guvenilir ulkesi hem mert i hemde namert i coktur mert i Den zarar gelmez namert i de sizden saten korkulacak bir sey yok00
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Misafir 28 dakika önceABD de dahil defolup gitsinler.60
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Misafir 29 dakika önceCihan padishlarimiz Fatih Sultan Mehmet,Yavuz Sultan Selim,Sultan Suleyman ve modern Turkiyemizin kurucusu ve ilk cumhurbaskanimiz Mustafa Kemal Ataturk su ABD istilasina ne derdi.30
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Misafir 31 dakika önceAlmanya tarih boyunca sömürüyü dünyaya tanıtmış ve tanımış bir ülke pkarak kalmasından gitmesi daha faydalıdır. Çünkü onların her zaman ikinci bir seçeneği olur dostluğu olmaz00
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Misafir 33 dakika önceDefolun pislikler30
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Misafir 34 dakika önceGidiniz ve gelmeyiniz lütfen. kibar olmaya çalışıyorum.30
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Misafir 34 dakika önceZaten su anda ABD NATO semsiyesi altinda Turkiyeyi istila etmistir.30
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Misafir 37 dakika önceTurkiyenin guvenligi icin NATO ve ABD dahil butun yabanci askeri ve diger usler derhal kapatilmali.30
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Misafir 40 dakika önceBu topraklardan kalkan uçaklarınla bu toprakların düşmanları hakkında topladığın istihbaratı paylaşacaksın, yoksa canın nereyi isterse git uçaklarını oraya kondur!!!00
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Misafir 43 dakika öncebeni çağırın tasinirken kamyon,ucak yüklemesine yardimci olurum bedava. gidisiniz olsun donusunuz olmasin inş30
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Misafir 45 dakika önceturkiyeyi tum platformlarda yalnizlastirip reise diktator deyip orta vadede turkiyeye yaptirim uygulamak ve uzun vadede askeri mudahale icin ortam hazirliyorlar, turk milleti arap milletlerine benzemez, yeter ki reis başta olsun.00
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Misafir 48 dakika önceCikar pesindeler, yabozlar30
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Misafir 48 dakika önceürdüne kadar yolunız var30
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Misafir 48 dakika önceBemce asagıdaki yorumları bi okuyun ve ondan sonra karar verin. Gitmek mi iyi yoksa kalmak mı sizin icin. Birde neden milletvekilleri askeri bir üssü ziyaret edicek Amac ne ? Size orda olup biten askerleriniz tarafından Rapor edilmiyormu Yani asıl amac ne Turkiye yi basit gormek mi30
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Misafir 49 dakika önceAdam gibi hükümet olsa derneklerinide kapatır mallarına el koyarım00
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Misafir 49 dakika önceBye byeee00
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Misafir 51 dakika önceyeter artik anlamiyomusunuz gidinTürkiyenin yakasindan düsün90
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Misafir 55 dakika öncehadi inşallah darısı abd başına90
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Misafir 56 dakika öncealman milletvekillerinin ziyareti kritik önemde bizim bakanlarınki değil öyle mi. hemen gidin !vakıflarınızı, ajanlarınızı da alın.90
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Misafir 57 dakika önceanca gidersiniz nazi kalıntıları60
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Misafir 57 dakika öncebi gidemediniz..;)60
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Misafir 58 dakika önceAMANDA AMAN BLÖFE BAK YESİNLER SİZİ ÇOCUK BİLE YEMEZ BUNU60
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Misafir 59 dakika öncegüle güle taşıyın60
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Misafir 59 dakika önceuğurlar olsun.90
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Misafir 1 saat öncebeğenmişiniz işte defolun gidin90
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Misafir 1 saat önceGidin bir an önce60
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Misafir 1 saat önceçok ta fifi yürüsün gitsinler. karşılık böyle verilir işte90
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Misafir 1 saat önceyaw demedikmi güle güle daha ne bekliyorsunuz ki90
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Misafir 1 saat önceİncirlikte kalmak için üç beş kamyon pekekeciyi Türkiye'ye iade et ve barışın.60
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Misafir 1 saat önceanca gidersiniz60
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Misafir 1 saat önceyürüüüüüü60
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Misafir 44 dakika öncegidin güle güle yeter artik devletimizle dalga gecmye ermeni soykirimi meclisinizde gecirsiniz bizler soykirimi yapmadik sizler yaptiniz yahudileri00
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Misafir 1 saat önceDefolun gidin ülkemizden60
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Misafir 1 saat önceOrda hergün ziyaret etsinler ne güzel işte30
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Misafir 1 saat öncehadi oradan almanyanin ekonomik cokusunu engelleyemezsiniz30
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Misafir 1 saat önceDefolup gitsinler!60
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Misafir 1 saat önceTaşınmak isteyen dün taşınırdı :)60
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Misafir 1 saat önceBAY BAY :)60
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Misafir 1 saat öncebu almanlarda Suriye pastasından pay alma peşinde30
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Misafir 1 saat önceYolun açık olsun. İkile ama toz kaldırma60
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Misafir 1 saat öncenolurrr gitmeyin biz sizsiz ne yaparız30
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Misafir 1 saat öncegidin buradan30
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Misafir 1 saat öncesıkıntılı bir süreç olacak00
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Misafir 1 saat öncehiç durmayın terk edin ülkemizi bul ülkede resmi ajanlık yok artık bitti...30
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Misafir 1 saat öncegüle güle gidin bi daha gelmeyin yobazlar30