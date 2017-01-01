Maria Lorena Ramirez, terlikle 500 atleti solladı!

Meksika’da Tarahumara yerlilerinden Maria Lorena Ramirez, bir sığır çobanı ve günlük sporu sadece hayvanlarının peşinde 10-15 kilometre yürümekten ibaret. Ancak atalarının koşu yeteneğinin tümü Ramirez’de bulunuyor. Tıpkı dedesi, babası ve kardeşleri gibi. Ramirez, ailesi gibi maratonlara katılan bir isim.

Gazete Habertürk'ün haberine göre geçen yıl ülkesinde yapılan 100 kilometrelik Cabballo Blanco 2016 ultramaratonunda da ikinci olan Ramirez, 29 Nisan’da Pueblo kentinde düzenlenen 12 ülkeden 500 atletin katıldığı 50 kilometrelik ultramaratonun da şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki kadın, engebeli arazide yapılan yarışı 7 saat 3 dakikada tamamladı. FARK ATTI Ramirez, zorlu maratonu spor ekipmanları olmadan günlük yaşamda giydiği tişört, etek ve yerel kadınların kullandığı türden terlik benzeri lastik ayakkabılarla önde tamamlayarak birinci oldu.