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Hollanda'dan Bakan Kaya için flaş karar!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda aleyhine açtığı davanın düşürüldüğü belirtildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:59:21 Güncelleme: 10:13:12 HABERTURK.COM

Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin baş aktörlerinden biri olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın düştüğü belirtildi.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre Kaya tarafından Hollanda aleyhine açtığı dava, Kaya'nın sınırdışı edilmediği ve kendi isteğiyle Hollanda'yı terk ettiği gerekçeseiyle düşürüldü.

Haberde Bakan Kaya'ya Hollanda'ya gelmeden önce ülkede istenmediği bilgisinin verildiği belirtilirken, Hollanda hükümetinin Kaya ve diğer Türk bakanları 'istenmeyen yabancı' ilan ettiği vurgulandı.

Gazetenin haberinde, 11 Mart gecesi Almanya'dan karayoluyla Hollanda'nın Rotterdam kentine giden Kaya'nın, şehirde birkaç saat geçirdiği daha sonra da polisler eşliğinde yeniden Almanya'ya döndüğü belirtildi.

Kaya, 11 Mart'ta Rotterdam'a gitmiş ancak Hollanda polisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na gitmesine izin vermemişti. 11 Mart gecesi, Rotterdam'daki Türk vatandaşlarıyla Hollanda polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

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