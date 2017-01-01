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ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
DÜNYA

ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:58:55 Güncelleme: 16:06:50 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir"

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YORUMLAR 16
  • Misafir 2 dakika önce
    Sayın dış işleri bakanımız acilen abd ye uçup gerekli çalışmayı yapmalıdır. Eğer olmazsa aile bakanı meksikadan kara yoluyla girip gerekli adımı atsın
  • Misafir 3 dakika önce
    reste rest çektik. alışın artık, bu ülke büyük güçlü türkiye..
  • Misafir 11 dakika önce
    bizde onlar gelince aynısını yapalım ödeşmiş olalım, yoksa yapanın yanına kar kalıyor
  • Misafir 12 dakika önce
    abd güvenlik personeli saldıracağı adamları şaşırdı , gitsin pkk lılara saldırsın
  • Misafir 12 dakika önce
    kucumsemeye devam edin yorumcular.tabi eskiden boyle seylerin lafi bile edilemezdi.saplagi yiyip otururduk asagi.siz o donemleri daha cok seversiniz tabii
  • Misafir 13 dakika önce
    ABD TÜRKİYE NİN ESKİ TÜRKİYE EL AVUŞ OĞUŞTURAN TÜRKİYE OLMADIĞINI ANLIYACA VESSELAM
  • Misafir 14 dakika önce
    abd daha gelen misafirinin güvenliğini sağlıyamıyor, yada bilinçli olarak sağlamak istemiyor
  • Misafir 17 dakika önce
    videolarda pkklilar resmen saldırıyorlar dayagi yeyincede mağdur edebiyatı.Abd kanalları sadece dayak yeme anını gösteriyor,ilk saldırı görüntüleri kayıp.Goruntu kaynağı kim?Türkce yayın yapan Amerika'nın Sesi.Pes yani.
  • Misafir 23 dakika önce
    yurube reis
  • Misafir 23 dakika önce
    Simdi hapi yuttun ABD!
  • Misafir 16 dakika önce
    :) napacaklar dimi şimdi tüh bak tutuşmuşlardır
  • Misafir 14 dakika önce
    :)))))))))))))
  • Misafir 23 dakika önce
    korumaların,Türkiye tanıtımına katkılarından dolayı teşekkürler.
  • Misafir 27 dakika önce
    ABD polisi tedbir almadığı saldırganlar dayak yetince suçlu Türkler oldu her zamanki gibi.
  • Misafir 31 dakika önce
    bir sey degismez sizde onlara aynisini yapin odesmis olursunuz
  • Misafir 31 dakika önce
    Ne yazık ki içimizde hâla batıya hayranlık duyan çapsızlar var.
  • Misafir 40 dakika önce
    ABD ye nota :) 20 sene deseler inanmazdım:)
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