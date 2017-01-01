Dışişleri Bakanlığı: "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir"
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YORUMLAR 16
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Misafir 2 dakika önceSayın dış işleri bakanımız acilen abd ye uçup gerekli çalışmayı yapmalıdır. Eğer olmazsa aile bakanı meksikadan kara yoluyla girip gerekli adımı atsın00
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Misafir 3 dakika öncereste rest çektik. alışın artık, bu ülke büyük güçlü türkiye..00
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Misafir 11 dakika öncebizde onlar gelince aynısını yapalım ödeşmiş olalım, yoksa yapanın yanına kar kalıyor30
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Misafir 12 dakika önceabd güvenlik personeli saldıracağı adamları şaşırdı , gitsin pkk lılara saldırsın30
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Misafir 12 dakika öncekucumsemeye devam edin yorumcular.tabi eskiden boyle seylerin lafi bile edilemezdi.saplagi yiyip otururduk asagi.siz o donemleri daha cok seversiniz tabii30
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Misafir 13 dakika önceABD TÜRKİYE NİN ESKİ TÜRKİYE EL AVUŞ OĞUŞTURAN TÜRKİYE OLMADIĞINI ANLIYACA VESSELAM33
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Misafir 14 dakika önceabd daha gelen misafirinin güvenliğini sağlıyamıyor, yada bilinçli olarak sağlamak istemiyor30
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Misafir 17 dakika öncevideolarda pkklilar resmen saldırıyorlar dayagi yeyincede mağdur edebiyatı.Abd kanalları sadece dayak yeme anını gösteriyor,ilk saldırı görüntüleri kayıp.Goruntu kaynağı kim?Türkce yayın yapan Amerika'nın Sesi.Pes yani.00
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Misafir 23 dakika önceyurube reis30
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Misafir 23 dakika önceSimdi hapi yuttun ABD!60
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Misafir 16 dakika önce:) napacaklar dimi şimdi tüh bak tutuşmuşlardır03
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Misafir 14 dakika önce:)))))))))))))00
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Misafir 23 dakika öncekorumaların,Türkiye tanıtımına katkılarından dolayı teşekkürler.00
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Misafir 27 dakika önceABD polisi tedbir almadığı saldırganlar dayak yetince suçlu Türkler oldu her zamanki gibi.00
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Misafir 31 dakika öncebir sey degismez sizde onlara aynisini yapin odesmis olursunuz00
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Misafir 31 dakika önceNe yazık ki içimizde hâla batıya hayranlık duyan çapsızlar var.30
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Misafir 40 dakika önceABD ye nota :) 20 sene deseler inanmazdım:)00
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