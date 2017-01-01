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Trump, Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslar için gittiği Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

23 Mayıs 2017 Salı, 10:11:41 Güncelleme: 10:18:09 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında gittiği Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Trump, Yahudilerin kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilen Ağlama Duvarı'nı görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a eşi Melania Trump ile Yahudi olan kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner eşlik etti.

Tek başına duvara yürüyen Trump, bir süre elini duvara dayayıp durduktan sonra cebinden çıkardığı bir kağıdı, duvarda bulunan oyuklardan birinin içine yerleştirdi. Duvardaki çatlaklara dualar ve dilekler içeren kağıtlar yerleştirmek ziyaretçiler için alışıldık hareketlerden biri olarak görülüyor.

Ziyaretten sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, ziyaretin kendisi için 'büyük bir onur' olduğunu söylerken, "İsrail'le dostluğumuz için çok daha derin bir yol görüyorum" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    zaten yahudi.gecmisine bakin.onu gorurken fetoyu goruyorum. yillarca yatirim buna denir.yahudiler onu buraya getirdi.ortalik sakinlesmez cunku satilacak cok silah var alan ortadogu da var.
  • Misafir 3 dakika önce
    allah kabul etsin :)
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