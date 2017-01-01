Trump, Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında gittiği Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Trump, Yahudilerin kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilen Ağlama Duvarı'nı görevdeyken ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a eşi Melania Trump ile Yahudi olan kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner eşlik etti.

Tek başına duvara yürüyen Trump, bir süre elini duvara dayayıp durduktan sonra cebinden çıkardığı bir kağıdı, duvarda bulunan oyuklardan birinin içine yerleştirdi. Duvardaki çatlaklara dualar ve dilekler içeren kağıtlar yerleştirmek ziyaretçiler için alışıldık hareketlerden biri olarak görülüyor.

Ziyaretten sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, ziyaretin kendisi için 'büyük bir onur' olduğunu söylerken, "İsrail'le dostluğumuz için çok daha derin bir yol görüyorum" ifadelerini kullandı.