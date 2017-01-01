Erdoğan-Macron görüşmesine damga vuran konu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilk kez bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan iki lider, Wiltcher's Steinberger Otel'de görüştü.

Associated Press'in haberine göre, iki liderin görüşmesinde gündeme gelen konulardan biri de 2 hafta önce Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan National Geographic'in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon oldu.

Macron'un, Erdoğan'dan 8 Mayıs'tan bu yana Batman'da gözaltında tutulan Depardon'un dosyasına yakında bakmasını istediği belirtilirken, Fransız fotoğrafçının geçtiğimiz haftasonundan bu yana açlık grevinde olduğu belirtildi.

Depardon ile birlikte tercümanı da gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Macron'a, dosyayı hızlı bir şekilde inceleyeceğini belirttiği öne sürüldü.