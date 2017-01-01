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Erdoğan-Macron görüşmesine damga vuran konu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde 8 Mayıs'tan bu yana Batman'da gözaltında tutulan Fransız fotoğrafçı Mathias Depardon da gündeme geldi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:04:38 Güncelleme: 16:23:45 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilk kez bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan iki lider, Wiltcher's Steinberger Otel'de görüştü.

Associated Press'in haberine göre, iki liderin görüşmesinde gündeme gelen konulardan biri de 2 hafta önce Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan National Geographic'in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon oldu.

Macron'un, Erdoğan'dan 8 Mayıs'tan bu yana Batman'da gözaltında tutulan Depardon'un dosyasına yakında bakmasını istediği belirtilirken, Fransız fotoğrafçının geçtiğimiz haftasonundan bu yana açlık grevinde olduğu belirtildi.

Depardon ile birlikte tercümanı da gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Macron'a, dosyayı hızlı bir şekilde inceleyeceğini belirttiği öne sürüldü.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 5 dakika önce
    fotocu kiliginda ajanlar cirit atiyor ne yapalim yani
  • Misafir 9 dakika önce
    bizim de avrupa dan isteklerimiz var ama tınlayan yok nolcak fetuşları barındırın pkk pyd yandaşlarını savunun mülteci konusunda sesi çıkan olmadı
  • Misafir 38 dakika önce
    Hayret kendinden büyük hanımla niye evlendin filan diye sormamış.
  • Misafir 3 dakika önce
    yok onu sana soracak
  • Misafir 43 dakika önce
    Adam ya hala geldiği makamı anlamamış ya da hala Türkiye'yi kabile toplumu sanıyor. Cumhurbaşkanından istenecek şey mi bu..?
  • Misafir 44 dakika önce
    Herkes ajanlarını istiyor. Türkiye isteyince sizler vermiyosunuz. Şimdi biz niye verelim?
  • Misafir 45 dakika önce
    Gül ve Erdoğan'ın Kıbrıs'ı altın tepsiyle Rumlar'a sunuşlarını hatırlıyorum,bu sorunu biz çözeceğiz diyerek.Allahtan referandumda Rumlar hayır dedi.Kibris gitmişti. Şimdi değişen ne oldu Suriye yıkıldı,teror devleti kuruyorlar,tarihin en büyük iç isyanını yaşadık,darbe ve davalar.....
  • Misafir 51 dakika önce
    herkes ajanları için aracı olmaya başlamış analaşılan
  • Misafir 1 saat önce
    ülkede hukuk yoksa, serbest kalır.
  • Misafir 1 saat önce
    Bize söz vermişlerdi söz vermişlerdi söz vermişlerdi söz....
  • Misafir 1 saat önce
    ne zamandan beri tayyip yargıçlık görevini sürdürüyor? dosyasına bakmak cumhurbaşkanının işi mi?
  • Misafir 46 dakika önce
    işlerine gelince "diktatör" olmuyor !!!
  • Misafir 17 dakika önce
    tayyipten baskasi bizim ülkede karar veremez nede olsa patisah.!
  • Misafir 1 saat önce
    karşılığında birtane büyük baş domuz pkklı versinler.
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