Erdoğan-Macron görüşmesine damga vuran konu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilk kez bir araya geldi.
NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan iki lider, Wiltcher's Steinberger Otel'de görüştü.
Associated Press'in haberine göre, iki liderin görüşmesinde gündeme gelen konulardan biri de 2 hafta önce Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan National Geographic'in Fransız fotoğrafçısı Mathias Depardon oldu.
Macron'un, Erdoğan'dan 8 Mayıs'tan bu yana Batman'da gözaltında tutulan Depardon'un dosyasına yakında bakmasını istediği belirtilirken, Fransız fotoğrafçının geçtiğimiz haftasonundan bu yana açlık grevinde olduğu belirtildi.
Depardon ile birlikte tercümanı da gözaltına alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Macron'a, dosyayı hızlı bir şekilde inceleyeceğini belirttiği öne sürüldü.
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Misafir 5 dakika öncefotocu kiliginda ajanlar cirit atiyor ne yapalim yani00
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Misafir 9 dakika öncebizim de avrupa dan isteklerimiz var ama tınlayan yok nolcak fetuşları barındırın pkk pyd yandaşlarını savunun mülteci konusunda sesi çıkan olmadı00
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Misafir 38 dakika önceHayret kendinden büyük hanımla niye evlendin filan diye sormamış.06
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Misafir 3 dakika önceyok onu sana soracak00
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Misafir 43 dakika önceAdam ya hala geldiği makamı anlamamış ya da hala Türkiye'yi kabile toplumu sanıyor. Cumhurbaşkanından istenecek şey mi bu..?60
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Misafir 44 dakika önceHerkes ajanlarını istiyor. Türkiye isteyince sizler vermiyosunuz. Şimdi biz niye verelim?150
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Misafir 45 dakika önceGül ve Erdoğan'ın Kıbrıs'ı altın tepsiyle Rumlar'a sunuşlarını hatırlıyorum,bu sorunu biz çözeceğiz diyerek.Allahtan referandumda Rumlar hayır dedi.Kibris gitmişti. Şimdi değişen ne oldu Suriye yıkıldı,teror devleti kuruyorlar,tarihin en büyük iç isyanını yaşadık,darbe ve davalar.....36
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Misafir 51 dakika önceherkes ajanları için aracı olmaya başlamış analaşılan120
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Misafir 1 saat önceülkede hukuk yoksa, serbest kalır.00
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Misafir 1 saat önceBize söz vermişlerdi söz vermişlerdi söz vermişlerdi söz....00
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Misafir 1 saat öncene zamandan beri tayyip yargıçlık görevini sürdürüyor? dosyasına bakmak cumhurbaşkanının işi mi?33
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Misafir 46 dakika önceişlerine gelince "diktatör" olmuyor !!!00
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Misafir 17 dakika öncetayyipten baskasi bizim ülkede karar veremez nede olsa patisah.!00
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Misafir 1 saat öncekarşılığında birtane büyük baş domuz pkklı versinler.60