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Hindistan Lalita Ben Bansi
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Ben Bansi hayatının aşkını da bir tesadüf eseri buldu

26 yaşındaki Hindistanlı kadın 26 yaşındaki Lalita Ben Bansi, 2012 yılında bir tartışma sonucu kuzeninin kezzaplı saldırısına uğradı. Hayatının aşkını da bir yardım kampanyası sayesinde buldu

26 Mayıs 2017 Cuma, 04:31:53 Güncelleme: 04:38:13

Hindistan’da bir kadın, kendi ‘Bollywood hikâyesinin’ kahramanı oldu. Uttar Pradeş Eyaleti’ne bağlı Azamgarh kentinde yaşayan 26 yaşındaki Lalita Ben Bansi, 2012 yılında bir tartışma sonucu kuzeninin kezzaplı saldırısına uğradı. Hikâyesinin yerel basında duyulması üzerine Saahas adlı sivil toplum kuruluşunun düzenlediği yardım kampanyası sayesinde yüzünden 17 kez ameliyat geçirerek hayata tutunan Bansi, hayatının aşkını da bir tesadüf eseri buldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ben Bansi, bir gün başkabir yer ararken yanlışlıkla çevirdiği numarayla ilk kez konuştuğu Rahul Kumar’a (27) âşık oldu. Kumar, Bansi hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra aşkından vazgeçmedi. İkilinin düğününe, Bansi için düzenlenen yardım kampanyasına katılan birçok Bollywood yıldızı da geldi. Bansi, “Bu saldırıya uğradıktan sonra evlenebileceğimi düşünemezdim. Bir yanlış numara hayatımı değiştirdi” ifadesini kullandı.

 

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