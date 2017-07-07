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Donald Trump'a ters köşe! İşte o anlar...

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile tokalaşmak için elini uzattı ama karşılık alamadı, o anlar kameralara böyle yansıdı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 20:34:50 Güncelleme: 07 Temmuz 2017 Cuma, 12:13:51 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı 'tokalaşmayla' dertte. Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.

 

Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için hamle yaptı ancak Agata Kornhauser-Duda, Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Donald Trump, daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile benzer bir durum yaşamıştı. Trump elini uzattığı sırada Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e sarılmıştı.

Kanada Başbakanı ile Merkel ile ve diğer birçok liderle tokalaşmaları olay olan Trump  sert bir kayaya çarpmıştı. Tokalaşma tarzı agresif olan Trump, bu tarzıyla dünya medyasının da yakın merceği altında.Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la bir araya gelen Trump, Tacik liderin elini öncekilere benzer bir şekilde kendine çekmeye çalışınca duruma hazırlıklı olan Rahman'ın direnciyle karşılaşmıştı. O anlar kameralara böyle yansımıştı.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 5 dakika önce
    Cnn Propagandasi Kadin soradan Trumpla Bulustu
  • Misafir 5 saat önce
    Huzursuz Şaşkın
  • Misafir 5 saat önce
    BİLİNÇLİDİR HER ŞEY, ALDIRMAYIN
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