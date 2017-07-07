Reuters'in haberine göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'un yıldönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkedeki Türklerle buluşmasının ikili ilişkilerdeki mevcut koşullar göz önüne alındığında "uygun olmadığını" söyledi.
Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.
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YORUMLAR 85
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Misafir 12 saat öncegiden deplasman için para alıyor rezilde olsa giderler03
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Misafir 12 saat öncekendimizi küçük düşürmeye ne lüzüm var alışkanlık haline geldi30
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Misafir 13 saat önceMhpli diye gecinenler akpli oldu. Turkes, bahceli. Gercek mhpliler nerde?63