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Hollanda'dan küstah açıklama!

Hollanda hükümeti, 15 Temmuz'un yıldönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı

07 Temmuz 2017 Cuma, 10:01:40 Güncelleme: 15:07:50 Reuters

Reuters'in haberine göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'un yıldönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkedeki Türklerle buluşmasının ikili ilişkilerdeki mevcut koşullar göz önüne alındığında "uygun olmadığını" söyledi.

Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

 

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YORUMLAR 85
  • Misafir 12 saat önce
    giden deplasman için para alıyor rezilde olsa giderler
  • Misafir 12 saat önce
    kendimizi küçük düşürmeye ne lüzüm var alışkanlık haline geldi
  • Misafir 13 saat önce
    Mhpli diye gecinenler akpli oldu. Turkes, bahceli. Gercek mhpliler nerde?
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