Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin etkinlik kapsamında, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'ya gerçekleştirmesi öngörülen ziyaretine bu ülkenin tepkisiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.
Hollanda tarafından yapılan açıklamanın, ülkedeki demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret verici olduğunu belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:
"15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir"
- Dışişlerinden Hollandaya tepki
-
Misafir 8 saat öncevalla yeter artık yok o yok şu gidecek istemiyorlar efendim dış içlerinden kınamışlar offffff yeter be gitmeyin ve kovulmayın oturun kardeşim ülkende vallahi biz.vatandaşlar olarak yurtduşı ve içinde sinir olduk nerede bir hollandalı avrupalı görsem gıtlağına sarılcaz öf be sıktı artık bu gidicem kavulcam demek maaşına zam mı gelecek00
-
Misafir 9 saat önceistenmiyorsunuz avrupada artik bunu anlamaniz gerek bizim siyasetcilerin israri niyeki bence tamda ikiyuzluluk istenmiyen yerde diretmeyin kardesim00
-
Misafir 9 saat öncehollandayı misakı milli sınırları içinde gösteren haritalar basılsın.00