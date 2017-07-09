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Trump ve Putin anlaştı! Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

ABD ve Rusya'nın anlaştığı Suriye'nin güneybatısındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

09 Temmuz 2017 Pazar, 12:25:52 Güncelleme: 13:18:34 HABERTURK.COM

Suriye'de altı yıldır süren iç savaşla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD ve Rusya liderlerinin üzerinde alaştığı ve  Suriye'nin güneybatısı için geçerli olan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin katıldığı G20 zirvesinde gerçeleşen Trump - Putin görüşmesinde anlaşmaya varıldığı belirtilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı açıklamada, anlaşmanın bölgedeki muhalefet ile Ürdün'ün başkentinde kurulan bir izleme merkezi arasında insani yardımların sağlanması ve temasların kurulmasının yer aldığını söyledi.

Suriye insan Hakları Gözlemevi, anlaşmanın tam saatinde yürürlüğe girdiğini ve saat 12 itibariyle bölgenin sakin olduğunu belirtti. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından "ABD, Rusya ve Ürdün Suriye’nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve çatışmasızlık anlaşması konusunda uzlaştı" şeklinde duyurulan anlaşma için Tillerson daha önce,  “Bunun, ABD ile Rusya’nın Suriye konusunda birlikte çalışabileceklerinin ilk işareti olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın neticesinde de, Suriye’de birlikte çalışarak çatışmasızlık alanları oluşturabileceğimiz diğer yerler konusunda da uzun bir değerlendirme yaptık” demişti.

Sergey Lavrov ise Dera, Kuneytra ve Süveyde bölgelerinde gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasına için  9 Temmuz günü saat 12.00 itibariyle ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. 

 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 11 saat önce
    evet kac suriyeli dönüyor
  • Misafir 12 saat önce
    Eeeee biz nerdeyiz o zaman
  • Misafir 12 saat önce
    Savaş bittiyse hadi evli evine köylü köyüne üzücü olaylar bitsin artık..
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