9-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan 22. Petrol Kongresi için ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Tillerson Türkiye ziyareti öncesi Ukrayna'da temaslarda bulundu.

UKRAYNA KONUSUNDA İLK ADIMI RUSYA ATMALI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ukrayna'nın doğusunda şiddetin azalması için ilk adımı Rusya'nın atması gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Tillerson, Ukrayna krizinde mevcut durumun değiştirilmesi için gerekli yolların aranacağını kaydederek Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi nedeniyle ilişkilerin bozulduğunu söyledi. ABD'li Bakan Ukrayna'nın doğusunda şiddetin azalması için ilk adımı Rusya'nın atması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ise, Tillerson'un ziyaretinin ABD'nin desteğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, Minsk barış sürecinde Kurt Volker'in özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı. Poroşenko, Volker'in tecrübesinin Minsk anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olacağını dile getirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Tillerson'a Kiev ziyaretinde eşlik eden Volker'in birkaç gün daha Kiev'de kalacağını sözlerine ekledi.

Rex Tillerson

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