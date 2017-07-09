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ABD'nin PKK/PYD mevzilerini vurduğu iddia edildi: 40 ölü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Rakka operasyonu kapsamında destek verdiği terör örgütü PKK/PYD mevzilerini vurduğu iddia edildi

09 Temmuz 2017 Pazar, 22:28:36 Güncelleme: 10 Temmuz 2017 Pazartesi, 01:08:34 AA

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/ PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldüğü iddia edildi.

AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi.

Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 teröristin öldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Belde çevresinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun DEAŞ hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.

Bu arada, DEAŞ'ın kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.

 

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YORUMLAR 19
  • Misafir 5 dakika önce
    abd hic bir zaman kurt devletine izin vermez
  • Misafir 28 dakika önce
    konuyu anlamadım, yanlışlıkla mı vurmuş
  • Misafir 45 dakika önce
    formalite
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