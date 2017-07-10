ABD'nin ünlü tatil bölgelerinden Miami'nin Haulover plajında bir tatilci, boğa köpek balığının saldırısına uğradı.

ABD'nin ünlü tatil bölgelerinden Miami'nin 12 kilometre kuzeyinde yer alan Haulover plajında gerçekleşen olayda, Miami okyanusu cankurtaranları fark ettikleri boğa köpek balığının kıyıya yakın bölgelerde görülmesi üzerine "denizden çıkın" anonsları yaptı.

Cankurtaranlar tarafından uyarılan kişilerden biri denizden çıkmaya çalıştığı sırada köpek balığının saldırısına uğradı.

Isırılan kişinin ismi açıklanmazken balıkçılar tarafından daha önce de görülen boğa köpek balığının büyüklüğünün yaklaşık 1,5 metre olduğu belirtildi.

Hemen hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan yaralı kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Miami sahili cankurtaranlarından Matt Sparling, köpek balığı saldırısının bölgede çok nadir olduğunu, 20 yıldır bu görevde bulunduğunu ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Olayın nadir olan bir olay olmasına rağmen sahildeki kişilerin her zaman çevreyi kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Sparling, cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

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