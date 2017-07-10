Güney Kore, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri tarafından seks köleliğine zorlanan kadınların görüntülerini ilk kez yayınladı.

BBC'de yer alan habere göre, Japon kadınların Çinli bir askerle konuştuklarını gösteren 18 saniyelik görüntü Seul Ulusal Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından ABD arşivlerinde bulundu.

Görüntülerin, Japon işgali sonlandıktan sonra çekildiği tahmin ediliyor.

Güney Koreli aktivistler, yaklaşık 200 bin kadının Japon ordusu tarafından seks köleliliğine zorlandığını tahmin ediyor. Bu kadınların içerisinde Koreli, Çinli, Endonezyalı, Filipinli ve Tayvanlı kadınlar bulunuyıor.

Şu ana kadar bu konuyla ilgili olarak hayatta kalanların ifadeleri ve fotoğraflar dışında bir kayıt bulunmuyordu. Araştırma ekibi, yeni yayınlanan görüntülerin ABD ve Çinli askeri birlikler tarafından, Çin'in Yunnan bölgesinde çekildiğini söyledi. 1944 yılında çekilen görüntülerde serbest bırakılan 7 Koreli kadın, Çinli bir komutanla konuşuyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Japonya ordusunun kullandığı seks köleleri, uzun bir süredir Güney Kore ve Japonya arasında gerilime neden oluyor. 2015'te Japonya, konuyla ilgili resmi olarak özür dilemiş ve 8.3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak birçok Koreli, özür dilemenin yetersiz olduğunu düşünüyor.

Öyle ki, Ocak ayında Japonya'nın Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan büyükelçiliğine bir seks kölesi heykeli dikilmiş, bunun üzerine Japonya Busan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı. Benzer bir heykel Japonya'nın Seul'deki büyükelçiliği önünde de bulunuyor ve Asya ülkesi iki heykelin de kaldırılmasını istiyor.

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