Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesinde ilk kez bir araya gelmesi zirvenin temel gündemlerinden biri olmuştu.

Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği görüşmenin ardından iki liderin vücut dilleri de masaya yatırıldı.

Trump ve Putin'in vücut dillerini Russia Today'e değerlendiren İngiltere'nin önde gelen vücut dili uzmanlarından Darren Stanton, iki liderin birbirlerine ortak bir saygı anlayışıyla yaklaştıklarını söyledi.

Stanton, Trump'ın görüşme odasındaki 'en güçlü adam' olarak gözükmek istediğini belirtirken, Putin'in de güvenini ve gücünü göstermek istediğini vurguladı. Stanton ayrıca, Trump'ın elleri bağlı, Putin'in de bacaklarını açarak oturmasının çok klasik bir dominasyon kurma arzusu belirtisi olduğunu belirtti.

'HOUSE OF CARDS' BENZETMESİ

İki liderin görüşmesinden Trump'ın Putin'e elini uzattığı an, ABD'de yayınlanan House of Cards dizisindeki bir sahneye benzetilmişti.

Dizide ünlü aktör Kevin Spacey'nin hayat verdiği ABD Başkanı Frank Underwood karakteri, Rusya Devlet Başkanı'na benzer bir şekilde uzatmış ve neredeyse Putin'inkine benzer bakışlarla karşılaşmıştı.

İngiltere'de 'Yalan Dedektörü' olarak ünlenen vücut dili uzmanı Stanton iki liderin bu karesini de yorumladı. Stanton, Trump'ın 'zararsız' olduğunu gösterme arzusunda olduğunu, Putin'in ise Trump'a tereddütle yaklaştığını belirtti.

İki lider arasındaki 'House of Cards' karesi, sosyal medyada 'hayat sanatı taklit ediyor' yorumlarına neden olmuştu.

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