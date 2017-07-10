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Srebrenitsa'da 71 kurbanın tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 23:06:39 AA

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 71 kurbanın tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

  • 1 Srebrenitsa'da 71 kurbanın tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
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    Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 71 kurbanın tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. 

  • 2 Srebrenitsa'da 71 kurbanın tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
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    Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının temmuz ayında meydana gelen soykırımın 22. yılı dolayısıyla yarın düzenlenecek anma töreni ve kılınacak toplu cenaze namazının ardından 71 kurban daha toprağa verilecek.

  • 3 Srebrenitsa'da 71 kurbanın tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
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    Visoko şehrinden dün yola çıkarılarak Potoçari'ye getirilen yeşil örtülü tabutlar, savaş esnasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilmişti.

  • 4 Srebrenitsa'da 71 kurbanın tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
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    Fabrikadan omuzlarda çıkartılan tabutlar, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

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  • 5 Srebrenitsa'da 71 kurbanın tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
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    Tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşanırken, kurbanların yakınları tabutların başına gelerek sevdikleri ile son kez vedalaştı. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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