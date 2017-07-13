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Liu Xiaobo
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Nobel ödüllü Çinli muhalif Liu Xiaobo hayatını kaybetti!

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Nobel ödüllü Çinli muhalif Liu Xiaobo hayatını kaybetti

13 Temmuz 2017 Perşembe, 16:55:23 Güncelleme: 17:41:27 HABERTURK.COM

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Nobel ödüllü Çinli muhalif Liu Xiaobo'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Beijing'in Tiananmen meydanında 1989 yılında meydana gelen demokrasi yanlısı protestoların eylemcilerinden olan Liu, 2009 yılında "devletin gücünü sabote etmek" suçundan 11 yıl hapse mahkum edilmişti. Liu, Çin'de geniş siyasi reform çağrısı yapan "Yasa 88" adlı metnin yazımına katılmıştı.

Bir süre önce, son evre karaciğer kanseri teşhisi konulan 61 yaşındaki Liu, hapishaneden hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanmıştı. Batılı hükümetler ve insan hakları grupları Çin hükümetine, Liu'nun eşiyle birlikte ülkeden çıkmasına ve Batıda tedavi görmesine izin vermesi için çağrı yapıyorlardı.

  • Nobel ödüllü Çinli muhalif Liu Xiaobo
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