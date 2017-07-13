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Emmanuel Macron ile Donald Trump biraraya geldi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 19:29:04

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump ikili görüşmelerine başladı

  • 1 Emmanuel Macron ile Donald Trump biraraya geldi
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    ABD Başkanı Trump'ı Elize Sarayı'nın girişinde karşılayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, basın mensuplarına ikili fotoğraf verdikten sonra saraya girerek görüşmeye başladılar.

     

     

  • 2 Emmanuel Macron ile Donald Trump biraraya geldi
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    Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti ve 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları nedeniyle kapılarını cumartesi gününe kadar ziyaretçilere kapattı.

  • 3 Emmanuel Macron ile Donald Trump biraraya geldi
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Trump'ın onuruna bu akşam Eyfel Kulesi'nin ikinci katındaki Jules Verne adlı restoranda vereceği yemek dolayısıyla öğle saatlerinden itibaren kule ziyaretçi kabul etmiyor.

     

     

  • 4 Emmanuel Macron ile Donald Trump biraraya geldi
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    Bunun yanında başkent Paris'te 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları vesilesiyle yarın akşam geleneksel olarak havai fişekler Eyfel Kulesi'nden atılacağı için kule yarın da ziyaretçilere kapalı kalacak.

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  • 5 Emmanuel Macron ile Donald Trump biraraya geldi
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    Trump, cuma günü Fransa’nın 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees meydanında düzenlenecek askeri geçit törenini Macron ile izleyecek. Bu geçit töreninde Amerikalı askerler Fransız askerlerle yürüyecek.

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