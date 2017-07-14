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DÜNYA

Fransız askeri bandosundan Trump'ı şaşırtan şarkı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Fransız ulusal bayramı Bastille Günü kutlamalarında, askeri bando ünlü müzik grubu Daft Punk'ın şarkılarını çaldı

14 Temmuz 2017 Cuma, 16:27:50 Güncelleme: 17:11:20 HABERTURK.COM

Fransa, ulusal bayramı Bastille Günü'nü görkemli askeri geçit törenleriyle kutluyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte'le katıldığı görkemli törenlerle kutlanıyor. Her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Fransa'nın ulusal bayramında askeri geçit törenleri ve jet gösterileri yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın onur konuğu olarak katıldığı ve ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin yüzüncü yıl dönümünün de anıldığı geçit töreninde Amerika ve Fransa bayrakları açıldı. Kutlamalar nedeniyle şehirde güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.

Kutlamalarda Fransa ordu bandosunun da bir sürprizi vardı. Bando, ünlü Fransız elektronik müzik grubu Daft Punk'ın sevilen parçalarını çaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransız bandosunun bu sürprizine oldukça şaşırdığı görüldü.

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