Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin birinci yıldönümünde ABD’yi FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in iadesini sağlayacak delillerin ele geçirilmesi için işbirliğine davet etti. Reuters haber ajansına darbe girişimini değerlendiren Kılıç, ABD’nin Gülen’in iadesi konusundaki tavrının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD’nin Gülen’in darbecilerle ilişkisinin tam olarak açığa çıkarılması için Washington’daki güvenlik teşkilatlarının veri ağlarının kullanılacağı bir soruşturmanın önemine değinen Kılıç, “Bize bu konuda yardım etmeliler. Bizim ABD’de ulusal istihbarat yetkimiz yok” dedi. ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin meseleyi eski Başkan Obama yönetiminden daha fazla ciddiye aldığını belirten Kılıç, “ ABD, Gülen konusunda bir karara varmış gibi görünmüyor, bu yönde bir işaret henüz yok” dedi.

DARBENİN YAZILI EMRİ

Darbeye karışan bazı isimlerin Pennsylvania’da konuşlu Gülen’i ziyaret ettikleri konusunda itiraflarda bulunduklarını da hatırlatan Kılıç, henüz daha somut delillere ulaşılıp ulaşılmadığı yönündeki soruya “Eğer Gülen tarafından gizlice hazırlanan darbe girişimi için ordu içindeki takipçisi darbecilere verilmiş bir yazılı emri kastediyorsanız bu beyhude bir talep olur” cevabını verdi. ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyse konuyla ilgili sorulara cevap vermek istemediler.